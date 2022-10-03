Российские оккупанты ударили по Днепропетровщине. Пострадавший ребенок

В ночь на понедельник российские захватчики нанесли ракетный удар "Точкой-У" по селу Марьянское Криворожского района Днепропетровской области (недалеко от административной границы Днепропетровской и Херсонской областей), в результате чего пострадал ребенок.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

"Повреждены зернохранилища, причал и спецтехника сельхозпредприятия, четыре частных жилых дома, хозяйственное сооружение, 300 солнечных панелей. Одна 14-летняя девочка пострадала: получила легкие повреждения, ей оказали медицинскую помощь, пока аварийные бригады ДТЭК вывернули свет в дома, обесточенные из-за вражеских обстрелов", – написал он.

По его словам, днем оккупанты из ствольной артиллерии обстреляли Никополь. В результате удара произошел пожар, который уже потушили спасатели. "Сгорел один паром. К счастью, люди не пострадали", – рассказал глава обладминистрации.

Также днем в Криворожском районе силы противовоздушной обороны сбили ракету противника. "Последствия уточняются. Предварительно – без жертв... По другим районам области – ситуация стабильная. Границы Днепропетровской области полностью контролируют Вооруженные силы Украины", – рассказал он.

Напомним, армия страны-агрессора РФ продолжает террор Днепропетровской области. Утром 3 октября россияне нанесли ракетный удар по Днепровскому району.