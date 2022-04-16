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Российские войска обстреляли Дарницкий район Киева
Утром 16 апреля российские войска нанесли ракетный удар по Дарницкому району Киева.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
"Под утро Киев подвергся обстрелам. Взрывы раздались в Дарницком районе на окраине города", - отметил Кличко.
В настоящее время на месте работают спасатели и медики. Данные о пострадавших уточняются.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Еще раз обращаюсь ко всем: не пренебрегайте, пожалуйста, сигналами воздушной тревоги", - подчеркнул мэр столицы.
Кличко в очередной раз призвал киевлян, которые раньше выехали и собираются возвращаться в столицу, воздержаться от этого и оставаться в более безопасных местах.
Отметим, воздушная тревога сегодня утром в Киеве была объявлена в 5:21.
Напомним, 15 апреля жители Киева и области слышали взрывы. В ГК "Укроборонпром" сообщили, что в этот день около 01:30 ночи Россия нанесла удары по одному из ракетных предприятий государственного оборонно-промышленного комплекса – ГП “Жулянский машиностроительный завод "Визар”.