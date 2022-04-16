Российские войска обстреляли Дарницкий район Киева

Утром 16 апреля российские войска нанесли ракетный удар по Дарницкому району Киева.

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Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Под утро Киев подвергся обстрелам. Взрывы раздались в Дарницком районе на окраине города", - отметил Кличко.

В настоящее время на месте работают спасатели и медики. Данные о пострадавших уточняются.

"Еще раз обращаюсь ко всем: не пренебрегайте, пожалуйста, сигналами воздушной тревоги", - подчеркнул мэр столицы.

Кличко в очередной раз призвал киевлян, которые раньше выехали и собираются возвращаться в столицу, воздержаться от этого и оставаться в более безопасных местах.

Отметим, воздушная тревога сегодня утром в Киеве была объявлена в 5:21.

Напомним, 15 апреля жители Киева и области слышали взрывы. В ГК "Укроборонпром" сообщили, что в этот день около 01:30 ночи Россия нанесла удары по одному из ракетных предприятий государственного оборонно-промышленного комплекса – ГП “Жулянский машиностроительный завод "Визар”.