Российские войска обстреляли пограничный поселок в Сумской области: погибла 13-летняя девочка

Один человек погиб 10 октября в результате обстрела поселка Угроеды Краснопольской общины. Об этом сообщают в Сумской областной военной администрации и областной прокуратуре.

Фото с места происшествия не приводятся, однако известно, что российские войска совершили артиллерийский обстрел гражданской инфраструктуры территории населенного пункта в период между 15:40 и 15:50.

В результате обстрела было повреждено помещение школы (она находится в 8 км от российской границы). Тяжелые ранения получила 13-летняя местная жительница по имени София. В итоге она скончалась от них еще в карете скорой помощи.

При процессуальном руководстве Сумской областной прокуратуры начато расследование нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (часть 2 статьи 438 Уголовного кодекса).

Напомним также, что минувшей ночью, по данным ОВА, в Краснопольской общине было зафиксировано 11 взрывов во время минометного обстрела, а в течение дня 9 октября на территорию общины россияне сбросили четыре мины.