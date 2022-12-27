Россия вывела в Черное море 10 кораблей, из них 3 с ракетами "Калибр", - ВМС

27 декабря на боевом дежурстве в Черном море находятся 10 российских кораблей, 3 из них оборудованы ракетами калибр. Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил ВСУ.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"По состоянию на 27 декабря в Черном море на боевом дежурстве находятся до 10 вражеских кораблей, из них 3 носителя крылатых ракет "Калибр" общий залп - 16 ракет. В Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве до 1 корабля", - сказано в сообщении.

Сообщается, что 27 декабря в Средиземном море на боевом дежурстве находятся 9 кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп – 72 ракеты.

За сутки, в интересах России проход по Керчь-Еникальскому проливу совершили: до Азовского моря – 17 судов, из них 6 судов двигалось из пролива Босфор; к Черному морю – 14 судов, из них 4 судна продолжили движение в направлении пролива Босфор.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря", - отметили в ВМС.

Напомним, используя малозаметный флот кораблей, находящихся под санкциями США, Сирия в этом году резко увеличила импорт пшеницы из Черноморского украинского полуострова Крым, который Россия аннексировала, что является признаком усиления экономического сотрудничества между двумя странами.