Россияне били ракетами, "Ураганами", "Градами" и тяжелой артиллерией по Днепропетровщине

Армия страны-агрессора РФ продолжает террор Днепропетровской области. В ночь на 10 октября россияне в очередной раз накрыли огнем Никополь. Изуродованы более 30 многоэтажек и частных домов, хозяйственные постройки, автомобили, газопроводы и электросети.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Ночь массированных атак. Россияне били ракетами, "Ураганами", "Градами" и тяжелой артиллерией по 4 районам области. В Никопольском обстреляли 3 общины - Никопольскую, Красногригоревскую и Мировскую", - отметил Резниченко.

В самом Никополе изуродовано более 30 многоэтажек и частных домов, хозяйственные постройки, автомобили, газопроводы и электросети. Из-за обстрелов обесточились дома более 2 000 никопольчан. Большинство энергетики уже подключили.

Кроме того, российские снаряды повредили больницу, лицей, почту, аптеку, офис страховой компании, библиотеку, магазины, кафе, парикмахерскую и стоянку.

В Красногригорьевской и Мировской общинах продолжаются обследования территорий – информация уточняется.

В Криворожском районе враг "Ураганами" ударил по Зеленодольской общине. Масштабы разрушений выясняются.

По словам Резниченко, жертв среди гражданского населения нет.

"На Синельниковский и Павлоградский районы около полуночи россияне направили ракеты. Обе наши ПВО уничтожены", - отметил глава области.