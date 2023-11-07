Россияне минируют критическую инфраструктуру на оккупированной Херсонщине

На временно оккупированной территории Херсонской области российские захватчики прячут и закапывают взрывные устройства вблизи стационарных газорегулирующих пунктов, электрических подстанций и объектов критической инфраструктуры.

Об этом сообщает Главное управление разведки.

Согласно данным разведки, такие действия окупантов могут свидетельствовать об их намерении уничтожить эти важные объекты, когда им придется отступать.

Минирование объектов критической инфраструктуры типично для российских захватчиков. Таким образом, они, вероятно, пытаются оказать моральное давление на местное население и прикрыть тыл в случае отступления, как это было в июне с Каховской ГЭС .

Добавим, что такие действия россиян особенно интересны на фоне частичных успехов ВСУ в продвижении на левом берегу Днепра, поскольку украинские военные смогли расширить контроль над своими позициями на восточном берегу Днепра в Херсонской области, а именно – в 17 км к востоку от Херсона.