Россияне наносят авиационные удары и наступают, а пенсионеров привлекают к разборке завалов, - Луганская ОВА

По населенным пунктам на границе Луганщины и Донбасса враги нанесли 12 ракетных и авиационных ударов. Продолжаются массированные артиллерийские и минометные обстрелы, используются системы залпового огня.

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Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его слова, ситуация на фронте после нескольких дней относительного ослабления снова обостряется.

По населенным пунктам на границе Луганщины и Донбасса враги нанесли 12 ракетных и авиационных ударов. Продолжаются массированные артиллерийские и минометные обстрелы, используются системы залпового огня.

"Через небольшие населенные пункты россияне пытаются прорваться в Северск и открыть путь на Бахмут, потому и уничтожают все, что видят перед собой. Сейчас они ведут наступление в направлении Верхнекаменского, боевые действия продолжаются", - отметил Гайдай.

По его словам, многих интересовал вопрос, зачем оккупантам необходимо быстро провести перепись населения.

"Одна из причин – формирование реестра пенсионеров. По нашей информации, за несколько дней за оформлением пенсий в Северодонецке обратилось около 220 граждан. Это из 8 тысяч оставшегося населения. Будут ли выплачивать им россияне пенсии – еще неизвестно. Впрочем, оккупационными властями уже принято постановление, которое "…дает право пенсионерам принимать участие в работах временного характера…" То есть собрали личные данные и позволили людям приобщаться к разбору завалов. Наверное, без «разрешения» этого делать было нельзя. Нашли рабочую силу", - подчеркнул Гайдай.

Напомним, ВСУ уничтожила российские военные склады с боеприпасами в Кадиевке и Луганске.