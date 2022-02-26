Россияне направили "ГРАДы" на Запорожскую АЭС, — МВД

Российские войска повернули системы реактивного залпового огня "ГРАД" в сторону Запорожской АЭС и готовы начать ее обстрел.

Об этом заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

"Российские войска подходят к Энергодару и начинают размещать "ГРАДы" на Энергодар и Запорожскую АЭС. Соответствующие ведомства Украины уже обратились к международным сообществам о том, что есть огромная угроза, что российские оккупанты могут начать обстрел Запорожской АЭС. Мы, конечно же, не допустим этого и будет делать все, чтобы уничтожить врага. Но мы должны быть готовы ко всем», — отметил он.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил о введении военного положения на всей территории Украины. Он отметил, что Россия нанесла удары по украинской военной инфраструктуре и пограничникам. Во многих городах Украины были слышны взрывы.

"Мы вводим военное положение по всей территории Украины. Минуту назад я провел разговор с президентом Джо Байденом. США уже начали организовывать международную поддержку. Сегодня от каждого из вас требуется спокойствие. По возможности оставайтесь дома. Мы работаем, армия работает, работает весь сектор безопасности и обороны Украины. На связи с вами постоянно я, СНБО, Кабинет министров. Вскоре я снова выйду на связь", - отметил президент.

Ранее президент России Владимир Путин во время экстренного обращения к гражданам заявил о начале военной операции в Донбассе.

"Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель - защита людей, которые в течение восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима", - подчеркнул Путин.

Он добавил, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.