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Россияне обстреляли Днепропетровщину из "Градов": повреждены дома, автомобили, водопровод и линия электропередач
Армия страны-агрессора РФ продолжает террор Днепропетровской области. В ночь на 19 сентября от вражеского огня страдал Никопольский район.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"Снова под вражеским прицелом Никопольский район…Россияне трижды ударили из тяжелой артиллерии и "Градов" по Никопольской и Марганецкой общинам. Выпустили более 40 снарядов", - отметил Резниченко.
По его словам, предварительно люди не пострадали.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В Никополе и в его окрестностях российские снаряды повредили до 10 домов, несколько хозяйственных сооружений, авто, водопровод и линию электропередач.
В Марганецкой общине обстрелы оставили без света более 2500 семей. Энергетики уже работают.
Отметим, в воскресенье днем, 18 сентября, российские захватчики четырежды ударили по трем общинам Никопольского района – Покровской, Красногригоревской и Никопольской.