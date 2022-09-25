Россияне обстреляли Днепропетровщину: повреждены дома и электроподстанция, тысячи семей остались без света

Враг пять раз за ночь наносил удары по Никопольскому району Днепропетровщины. В результате обстрела более шести с половиной тысяч семей остались без электроснабжения.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Враг выпустил более 170 снарядов из "Градов" и ствольной артиллерии по трем общинам Никопольского района - Красногригоревской, Никопольской и Марганецкой", - отметил Резниченко.

По его словам, предварительно обошлось без погибших и раненых.

В Никополе повреждены дома и электроподстанция. Без света более 3200 семей.

В Марганце тоже повреждены сети. Электричества нет почти в 3000 семей.

В Красногригорьевской общине россияне оставили без электроснабжения до 500 человек. От вражеских снарядов пострадали частные дома, магазины, детский сад, амбулатория, автомобили, аптека, клуб, стадион и газопровод.

"Повсюду сразу после обстрелов приступили к работе аварийные бригады энергетиков. Планируют все починить к середине дня", - подчеркнул Резниченко.

Напомним, в ночь на 24 сентября россияне в очередной раз накрыли огнем Днепропетровскую область. В Марганце ранения получили два человека.