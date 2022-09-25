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Россияне обстреляли Днепропетровщину: повреждены дома и электроподстанция, тысячи семей остались без света
Враг пять раз за ночь наносил удары по Никопольскому району Днепропетровщины. В результате обстрела более шести с половиной тысяч семей остались без электроснабжения.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"Враг выпустил более 170 снарядов из "Градов" и ствольной артиллерии по трем общинам Никопольского района - Красногригоревской, Никопольской и Марганецкой", - отметил Резниченко.
По его словам, предварительно обошлось без погибших и раненых.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В Никополе повреждены дома и электроподстанция. Без света более 3200 семей.
В Марганце тоже повреждены сети. Электричества нет почти в 3000 семей.
В Красногригорьевской общине россияне оставили без электроснабжения до 500 человек. От вражеских снарядов пострадали частные дома, магазины, детский сад, амбулатория, автомобили, аптека, клуб, стадион и газопровод.
"Повсюду сразу после обстрелов приступили к работе аварийные бригады энергетиков. Планируют все починить к середине дня", - подчеркнул Резниченко.
Напомним, в ночь на 24 сентября россияне в очередной раз накрыли огнем Днепропетровскую область. В Марганце ранения получили два человека.