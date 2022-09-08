Россияне обстреляли из "Градов" и тяжелой артиллерии Днепропетровщину

Армия страны-агрессора РФ продолжает террор Днепропетровской области. В ночь на 8 сентября от вражеского огня страдал Никопольский район, который оккупанты обстреляли "Градами".

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Россияне четыре раза направляли свои "Грады" и тяжелую артиллерию на Никопольский район. Предварительно никто не пострадал", - отметил Резниченко.

В Никополе разрушены 11 частных домов и хозяйственные постройки возле них, несколько панелей солнечной электростанции, местная гимназия. Также оборвана линия электропередач.

Кроме того, оккупанты обстреляли трижды Марганецкую общину.

"Повреждено предприятие. На месте работают специалисты. Масштабы разрушений в общине выясняются", - сообщил глава ОВА.

Напомним, российская армия в ночь на 7 сентября обстреляла Никопольский район Днепропетровской области и из "Градов", минометов и тяжелой артиллерии.