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Россияне обстреляли из "Градов" и тяжелой артиллерии Днепропетровщину
Армия страны-агрессора РФ продолжает террор Днепропетровской области. В ночь на 8 сентября от вражеского огня страдал Никопольский район, который оккупанты обстреляли "Градами".
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"Россияне четыре раза направляли свои "Грады" и тяжелую артиллерию на Никопольский район. Предварительно никто не пострадал", - отметил Резниченко.
В Никополе разрушены 11 частных домов и хозяйственные постройки возле них, несколько панелей солнечной электростанции, местная гимназия. Также оборвана линия электропередач.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Кроме того, оккупанты обстреляли трижды Марганецкую общину.
"Повреждено предприятие. На месте работают специалисты. Масштабы разрушений в общине выясняются", - сообщил глава ОВА.
Напомним, российская армия в ночь на 7 сентября обстреляла Никопольский район Днепропетровской области и из "Градов", минометов и тяжелой артиллерии.