Россияне обстреляли из "Градов" жилые кварталы Никополя

Армия страны-агрессора РФ продолжает террор Днепропетровской области. В ночь на 6 сентября от вражеского огня страдал Никопольский район, который оккупанты обстреляли "Градами".

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Ночью снова обстреляна Никопольщина. Российские оккупационные войска трижды накрыли район "Градами". В Никополе нанесли удар по жилым кварталам. Ранены два человека - мужчина и женщина. Они госпитализированы. Медики оценивают их состояние как средней тяжести", - отметил Резниченко.

В городе повреждено 20 многоэтажных и 11 частных домов. Один дом разрушен. Вражеские снаряды попали по детскому саду, двум лицеям, центру технического творчества и спортивному клубу. В городе изуродовано несколько газопроводов и автомобилей.

Задело и несколько линий электропередач. Без света более 2000 семей. Аварийные бригады уже работают.

Напомним, в течение дня 5 сентября оккупанты открывали огонь по Криворожскому и Никопольскому районам Днепропетровской области. В результате три человека получили ранения, одна женщина 1936 года рождения погибла.