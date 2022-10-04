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Россияне обстреляли Никополь из "Градов": город остался без воды
Армия страны-агрессора 4 октября обстреляла Никополь. В результате вражеских обстрелов повреждены сети насосной станции городского водоканала.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"Ночью россияне ударили по Никопольскому и Синельниковскому районам. Больше всего пострадал Никополь. Туда прилетели около 30 снарядов из российских "Градов" и тяжелой артиллерии", - отметил Резниченко.
По его словам, ранены четверо мужчин – 28, 48, 50 и 66 лет. Двое из них в больнице.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Повреждены более 30 многоэтажных и частных домов. В одной из многоэтажек разрушены 4 квартиры.
"Город остался без воды - повреждены сети насосной станции водоканала. Более 7 000 семей - без света. Половину энергетики уже подключили. Работы по восстановлению линий продолжаются", - отметил Резниченко.
Он сообщил, что обстрелы повредили и школу, аптеку, промышленное предприятие, зерновой элеватор, магазины и админздания.
Кроме того, в Марганецкой и Красногригорьевской общинах масштабы разрушений выясняются. Предварительно, без пострадавших.
В Покровской общине Синельниковского района из-за вражеской атаки загорелись склады сельхозпредприятия. Пожарные пламя потушили, жертв среди гражданского населения нет.
Напомним, утром 3 октября россияне нанесли ракетный удар по Днепровскому району.