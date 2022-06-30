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Россияне снова обстреляли Сумскую область: под вражеским обстрелом оказались две общины

сумская область, война в Украине, ВСУ

Армия Российской Федерации 30 июня обстреляла территории Белопольской и Новослободской общин Сумской области. Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

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"В полдень россияне обстреляли территории Белопольской общины, 20 минометных выстрелов", - проинформировал он.

Также в час дня, в районе   села Бояро-Лежачие Новослободской общины было зафиксировано 15 пулеметных выстрелов.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Напомним, в Ахтырском районе Сумской области 22 июня автомобиль полицейских взорвался на мине во время патрулирования территории. По прибытии взрывотехников и следователей раздался второй взрыв, в результате чего ранены и один погибший.

Автор:
Анастасия Дедковская