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Россияне снова обстреляли Сумскую область: под вражеским обстрелом оказались две общины
Армия Российской Федерации 30 июня обстреляла территории Белопольской и Новослободской общин Сумской области. Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.
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"В полдень россияне обстреляли территории Белопольской общины, 20 минометных выстрелов", - проинформировал он.
Также в час дня, в районе села Бояро-Лежачие Новослободской общины было зафиксировано 15 пулеметных выстрелов.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, в Ахтырском районе Сумской области 22 июня автомобиль полицейских взорвался на мине во время патрулирования территории. По прибытии взрывотехников и следователей раздался второй взрыв, в результате чего ранены и один погибший.