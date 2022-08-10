Россияне теряют доверие в оккупированных городах Луганской области, - ОВА

У россиян нет обещанных побед на фронте, они теряют доверие в оккупированных городах, которые месяцами не могут начать восстанавливать.

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Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Оккупанты обещали оставшимся людям восстановление любимыми ими "коммунистическими темпами". Начиная с февраля, россияне стирали с лица земли Попасную, впоследствии вошли в город. Несколько месяцев звучали громкие обещания, пока не приняли решение оставить все, как есть - то есть вообще не восстанавливать разрушенный населенный пункт", – отметил Гайдай.

Он подчеркнул, что новости относительно Попасной – это только первая ласточка неудач врага в тылу.

"Через два месяца отопительный сезон. Однако ни в одном из захваченных городов за три-четыре месяца россиянами не сделано ничего. И не будет, потому что не успеют", - отмечает Гайдай.

По его словам, местное население постепенно разочаровывается в этих многочисленных обещаниях. Некоторые люди ознакомились с новостями на вражеских ресурсах по быстрому восстановлению и попытались вернуться в родные города. Побыли несколько дней, увидели, что выполняются только показательные вещи для телевидения и решили эвакуироваться вторично. Доверие к оккупационным властям постепенно теряется.

Не могут россияне похвастаться и обещанными успехами на фронте, где больше месяца Вооруженные силы Украины не пускают врага вглубь Донбасса.

"Безусловно, нашим бойцам непросто противостоять круглосуточным артиллерийским обстрелам и многочисленным штурмам, но они надежно держат оборону. Только за минувшие сутки россияне совершили девять вылетов штурмовой и армейской авиации – украинская армия заставила оккупантов отойти», - отметил Гайдай.

Он также сообщил, что ночью 9 августа врагом запущены еще пять ракет, произведено восемь артиллерийских обстрелов, три – минометные, еще трижды россияне попытались атаковать танками.

Отметим, чтобы закрепиться в Луганской области, россияне с жестокостью сжигают населенные пункты, которые не подчиняются. Разбивая сразу по несколько улиц, оккупанты улучшают свое тактическое положение для наступления на Донетчину.