Россияне ударили из "Градов" и "Ураганов" по Днепропетровской области

Армия страны-агрессора РФ продолжает террор Днепропетровской области. В ночь на 27 августа от вражеского огня страдали Никопольский и Криворожский районы.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Российская армия семь раз ударила по Никопольскому району и трижды по Криворожскому. В Никопольском районе под огонь попали три общины. Прошло без погибших и пострадавших", - отметил глава области.

По его словам, в сам Никополь прилетели 7 снарядов из тяжелой артиллерии. В городе разрушены десяток частных домов, учебный центр и линии электропередач.

Без света осталось около 5 000 семей. Часть уже подключили. Аварийные бригады продолжают работу.

На Марганецкую и Красногригорьевскую общины враг направил более 20 снарядов из "Градов" и тяжелой артиллерии. Есть повреждение жилья.

По Криворожскому району россияне стреляли из "Ураганов" и ствольной артиллерии. Попали по дачному массиву и энергетическому предприятию в Зеленодольской общине. Есть разрушение. Без пострадавших.

Отметим, в ночь на 26 августа от вражеского огня страдали три района Днепропетровской области – Никопольский, Синельниковский и Криворожский.