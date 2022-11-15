Сбито 73 из более 90 крылатых ракет и 10 дронов-камикадзе — Воздушные силы ВСУ

Во время массированной ракетной атаки россиян Воздушные силы ВСУ ликвидировали 73 крылатых ракет врага и все 10 дронов-камикадзе. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Воздушных сил.

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Атака началась около 14:30. В целом страна-агрессор выпустила более 90 ракет: около 70 крылатых ракет Х-101/Х-555 авиационного базирования с севера Каспийского моря и из Волгодонска (Ростовская область), а также около 20 ракет "Калибр" морского базирования из акватории Черного моря и 10 дронов-камикады.

Для нанесения ударов оккупанты привлекли 14 самолетов-ракетоносцев стратегической авиации Ту-95, корабли Черноморского флота России и иранские ударные дроны-камикадзе "Shahed-136/131".

"Как и предполагалось враг продолжает атаковать высокоточной оружием объекты критической инфраструктуры Украины. Также, в результате рашистских ракетных ударов пострадали и многоквартирные жилые дома", - отметили в Воздушных силах.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат уточнил, что для пусков ракет применяются преимущественно самолеты Ту-95 и Ту-160, но также армия РФ бьет "Калибрамы" из акватории Черного моря.

Преимущественно россияне целились по объектам энергетики. В результате этого "Укрэнерго" ввело экстренные отключения света по всей Украине, а мобильные операторы предупредили о перебоях со связью.

Как отметил министр энергетики Герман Галущенко, 15 ноября произошел самый массированный обстрел энергосистемы с начала войны.