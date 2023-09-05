СБУ арестовала боевика российского "Оплота", участвовавшего в захвате Херсона

Служба безопасности Украины арестовала и сообщила о подозрении боевику российского "Оплота", воевавшего против Украины на южном и восточном фронтах. Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По данным следствия, задержан житель оккупированной Макеевки, который 24 февраля 2022 года поступил в так называемую "5-ю отдельную мотострелковую бригаду "Оплот".

В рядах вражеской группировки предатель принял "присягу на верность" России, а также получил камуфлированную форменную одежду, автомат АК-74 и боеприпасы к нему.

В начале полномасштабного вторжения он участвовал в захвате Херсона и обустройстве огневых позиций оккупантов вокруг украинского города.

Затем он воевал против Сил обороны в районах поселка Романово-Булгаково и Михайловке Николаевской области.

Вскоре боевик был переведен в состав вновь оккупационной группировки – 3-го мотострелкового полка ВС РФ для сдерживания украинского наступления на восточном фронте.

Таким образом фигуранта перебросили сначала в район Марьинки, а затем под Красногоровку Донецкой области, но провоевал он там недолго и впоследствии был задержан украинскими защитниками.

В настоящее время злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, Служба безопасности собрала доказательства вины еще на одного предателя, который вступил в оккупационные группировки РФ и воевал против Сил обороны на южном и восточном фронтах.