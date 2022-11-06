Рэнкинг HR-инициатив Рэнкинг HR-инициатив
Ренкинг: Корпоративный корпус Ренкинг: Корпоративный корпус
Точка У Точка У
Проект "Штаб-квартира" Штаб-квартира
Бизнес работает Бизнес работает
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Категория
Происшествия
Дата публикации

СБУ показала, как спецназовцы уничтожили три вражеских БМП на Харьковском направлении (ВИДЕО)

СБУ показала, как спецназовцы уничтожили три вражеских БМП на Харьковском направлении (ВИДЕО)

Спецназовцы Службы безопасности Украины выявили место скопления техники оккупантов на Харьковском направлении и уничтожили три боевых машины пехоты российских захватчиков.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Еще три сожженых БМП на Харьковском направлении - работа спецов ЦСО "А" СБУ. Наши спецназовцы обнаружили место скопления техники и уничтожили цели огнем из 120-мм миномета", - говорится в сообщении.

Напомним, Служба безопасности Украины перехватила разговор российских военных, из которого стало известно, что россияне все чаще задумываются, как сбежать из войны. В СБУ напомнили оккупантам, что лучший способ сдаться в плен.