СБУ показала, как спецназовцы уничтожили три вражеских БМП на Харьковском направлении (ВИДЕО)

Спецназовцы Службы безопасности Украины выявили место скопления техники оккупантов на Харьковском направлении и уничтожили три боевых машины пехоты российских захватчиков.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Еще три сожженых БМП на Харьковском направлении - работа спецов ЦСО "А" СБУ. Наши спецназовцы обнаружили место скопления техники и уничтожили цели огнем из 120-мм миномета", - говорится в сообщении.

Напомним, Служба безопасности Украины перехватила разговор российских военных, из которого стало известно, что россияне все чаще задумываются, как сбежать из войны. В СБУ напомнили оккупантам, что лучший способ сдаться в плен.