СБУ проводит контрразведывательные мероприятия в правительственном квартале Киева и на прилегающих территориях (ФОТО, ВИДЕО)

Служба безопасности Украины проводит контрразведывательные мероприятия на территории Печерского района столицы, в частности, в пределах правительственного квартала и на прилегающих территориях.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что мероприятия проходят во взаимодействии СБУ с Управлением государственной охраны Украины, Национальной полицией и Военной службой правопорядка ВСУ.

"Цель – проверка и усиление контрдиверсионной защиты важных государственных объектов, повышение безопасности лиц, в отношении которых осуществляется государственная охрана. Это особенно важно в условиях вооруженной агрессии РФ, которая пытается дестабилизировать ситуацию в Украине любым способом", - отмечают в СБУ.

При непосредственном участии представителей Управления госохраны силовики:

проводят осмотр территории и отдельных помещений (помещения, офисы, места общего пользования многоквартирных жилых домов, заведений сферы общественного обслуживания и т.п.) для выявления запрещенных к обращению предметов;

осуществляют проверку находящихся на территории правительственного квартала граждан, при этом будут усилены режимные мероприятия в Печерском районе.

В СБУ подчеркнули, что меры безопасности будут проходить с учетом правового режима военного положения.

При их проведении возможны ограничения прохода и проезда по улицам столицы, проверка документов граждан, осмотр автомобилей.

"СБУ просит граждан с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей, иметь с собой документы, удостоверяющие личность, соблюдать режим комендантского часа. Отмечаем, что в своей деятельности СБУ соблюдает принцип законности, конституционной неприкосновенности прав и свобод граждан", - подчеркнули правоохранители.