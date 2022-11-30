СБУ проводит обыски в Мукачевской епархии УПЦ (МП)

Служба безопасности Украины проводит контрразведывательные мероприятия на территории одного из монастырей Мукачевской епархии УПЦ (МП) на Закарпатье.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что мероприятия проходят совместно с Управлением патрульной полиции и Ужгородским зональным отделом Военной службы правопорядка в рамках системной работы СБУ по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине.

"В частности, учитывая вооруженную агрессию РФ, возрастают риски совершения преступлений против безопасности граждан, государственного суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины", – подчеркивают в СБУ.

При непосредственном участии представителей церкви правоохранители проводят осмотр территории и помещений монастыря для выявления запрещенных к обращению предметов и проверяют лиц на территории монастыря относительно их причастности к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины.

В СБУ подчеркивают, что все действия происходят в рамках действующего законодательства и проводятся для проверки данных о намерениях использования епархии как ячейки «русского мира», недопущении использования помещений УПЦ для укрывательства граждан страны-агрессора, защиты населения от провокаций и террористических актов, хранения запрещенных предметов, тому подобное.

"Отмечаем, что в своей деятельности СБУ соблюдает принцип беспристрастности к деятельности любой религиозной конфессии и уважает право каждого гражданина на свободу мировоззрения и вероисповедания, как это определено Конституцией Украины", - отмечают в СБУ.

Напомним, сотрудники СБУ и Нацполиции обнаружили большое количество антиукраинских материалов во время мер безопасности на территории Почаевской духовной семинарии и Ивано-Франковской епархии УПЦ (Московского патриархата, РПЦ в Украине).