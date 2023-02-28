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СБУ задержала организатора схемы продажи персональных данных украинцев гражданам РФ

СБУ задержала организатора схемы продажи персональных данных украинцев гражданам РФ

Киберспециалисты Службы безопасности разоблачили в Киеве схему продажи персональных данных граждан Украины. Злоумышленники создали специализированную интернет-платформу и телеграмм-бот, в которые сливали паспортные данные, номера телефонов и автомобилей украинцев.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По информации СБУ, для получения доступа к электронным базам данных заказчики покупали "подписку" на соответствующие интернет-ресурсы. "Абонемент" стоил до 200 долларов, оплату получали на криптокошельки.

По оперативным данным, среди потенциальных заказчиков интернет-услуг были представители российских спецслужб, искавших конфиденциальную информацию о военнослужащих Сил обороны.

В результате следственно-оперативных действий задержан организатор преступной схемы. Им оказался предприниматель из Черкасс, купивший специализированное серверное оборудование для сбора и обработки персональных данных.

В незаконную деятельность он привлек двух жителей столицы, которые помогали ему с созданием и администрированием онлайн-сервисов.

В ходе обысков по адресам проживания злоумышленников обнаружено компьютерное оборудование и другие вещественные доказательства.

Фото 2 — СБУ задержала организатора схемы продажи персональных данных украинцев гражданам РФ

В настоящее время организатор схемы сообщен о подозрении по ч. 1 ст. 361-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированный сбыт информации с ограниченным доступом, хранящейся в электронно-вычислительных машинах, защищенной в соответствии с действующим законодательством). Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.

В настоящее время идет расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Напомним, ранее киберспециалисты Службы безопасности заблокировали в Киеве канал "легализации" денег террористической организации "ДНР". К сделке причастно предприятие в сфере телекоммуникационных услуг, работающее в захваченном Донецке и тесно взаимодействующее с местной оккупационной администрацией.

Автор:
Нина Комащенко