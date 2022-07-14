США призвали граждан срочно покинуть Украину из-за риска ракетных ударов в любом месте

Посольство США в Украине призывает американских граждан не въезжать на территорию Украины, а тех, кто уже в ней находится, самостоятельно покинуть страну из-за угрозы ракетных атак. Об этом говорится в выпущенном им 14 июля объявлении.

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Хотя с момента российского вторжения 24 февраля информация относительно посещения Украины на сайте дипучреждения несколько раз обновлялась, такое объявление с акцентом на ракетную угрозу стало первым в своем роде.

"Избегайте массовых собраний и организованных мероприятий, поскольку они могут стать мишенью для российских военных в любой точке Украины, включая ее западные регионы... Ситуация с безопасностью на всей территории Украины крайне нестабильна, и условия могут ухудшиться без предупреждения", - отмечается в нем.

Посольство призывает узнать расположение ближайшего убежища или защищенного места, и в случае минометного и/или ракетного обстрела следовать инструкциям местных властей и немедленно искать убежище.

"Если вы чувствуете, что ваше текущее местоположение больше не является безопасным, вам следует тщательно оценить потенциальные риски, связанные с переездом в другое место", - советуют дипломаты.

В случае громкого взрыва или включения сирен они призывают немедленно искать укрытие, а в случае нахождения внутри здания спуститься на самый нижний уровень с наименьшим количеством наружных стен, окон и проемов; закрыть все двери и сесть у внутренней стены, вдали от окон и проемов.

В случае нахождения на улице людям советуют немедленно искать убежище в прочной конструкции; а если это невозможно, то лечь и закрыть голову руками.

"Имейте в виду, что даже если летящая ракета или дрон будут сбиты, падающие обломки представляют значительный риск. После нападения держитесь подальше от любых обломков и следите за официальными сообщениями в основных СМИ", - говорят в американском посольстве.

Там также призвали своих граждан иметь наготове план на случай непредвиденных обстоятельств, который не зависит от помощи правительства США.

Подчеркнем, что такое заявление дипучреждения было сделано после ракетного удара по Виннице утром в четверг, из-за которого погибли, по последним данным, 23 человека, включая трех детей, а еще 66 были госпитализированы.