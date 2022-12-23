Тероборона ликвидировала группу россиян, пытавшуюся пересечь границу в Сумской области

Утром 22 декабря в Сумской области группа российских военных пересекла линию государственной границы Украины и потерпела поражение в бою с украинскими защитниками.

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Об этом 23 декабря сообщил руководитель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

Инцидент произошел на территории Краснопольской общины, вблизи села Высокое. Бойцы территориальной обороны вступили в бой с российской ДРГ.

"После короткого боя, потери врага - минимум двое убитых. С нашей стороны обошлось без потерь", - рассказал Живицкий.

Отметим, что страна-агрессор систематически обстреливает приграничные населенные пункты Сумской области. В частности, 22 декабря оккупанты нанесли 54 удара по приграничной в регионе. Под вражеский огонь попали три громады региона.

Днем ранее, 21 декабря, оккупанты нанесли 23 удара по приграничной территории Сумской области.