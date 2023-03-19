Учебный центр "Десна" сообщил о гибели четырех военных в результате "чрезвычайного происшествия"

169-й учебный центр "Десна" имени князя Ярослава Мудрого сообщает, что 18 марта произошло чрезвычайное происшествие, в результате которого погибли четыре военнослужащих.

Как сообщается в сообщении центра в Facebook, по данному факту проводится служебное расследование для установления причин и обстоятельств гибели военнослужащих.

"От имени командования и личного состава выражаем искренние соболезнования родным и близким наших погибших побратимов", - добавляют в "Десне", не приводя при этом никаких других подробностей.

Отметим, что центр "Десна" является воинской частью Вооруженных сил Украины, специализирующейся на подготовке личного состава для разных родов Сухопутных войск и подчиняется непосредственно командованию Сухопутных войск. Расположен он в поселке Десна Черниговской области.

Напомним также, что во время полномасштабной российской агрессии против Украины казармы в Десне подверглись ракетному обстрелу. Как заявлял 23 мая президент Владимир Зеленский, под завалами обнаружили 87 погибших. В апреле же 2021 года в центре "Десна" застрелился из автомата военнослужащий контрактной службы.