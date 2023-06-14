Удар по Кривому Рогу. Число погибших и пострадавших возросло

В результате ракетной атаки на Кривой Рог, которую российские оккупанты совершили в ночь на 13 мая, погибли уже 12 человек. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Он отметил, что в больнице скончался 67-летний мужчина, получивший ожоги 80% тела. Врачи боролись за его жизнь до последнего.

Еще 38 человек пострадали в результате ракетного удара. В больницах до сих пор находятся 11 раненых, девять из которых находятся в тяжелом состоянии.

Сегодня, 14 июня, в Кривом Роге объявлен день траура.

Напомним, в результате вражеской ракетной атаки в ночь на 13 июня было зафиксировано попадания на нескольких гражданских объектах в Кривом Роге, в том числе россияне ударили по пятиэтажке. Днем сообщалось об 11 погибших и 34 пострадавших.