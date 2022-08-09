Украине уже в скором времени передадут норвежские зенитно-ракетные комплексы NASAMS

Украине в скором времени передадут норвежские зенитно-ракетные комплексы NASAMS. Подготовка к их передаче продолжается, сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Правительство Норвегии уже приняло соответствующее решение о двух батареях.

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"Ракеты для NASAMS – это ракеты американского производства: AIM-120 AMRAAM-ER, которые используются в зенитно-ракетном комплексе NASAMS. Безусловно, нам будут необходимы эти ракеты, когда придут эти системы. Пока они не у нас", – отметил он.

Напомним, что в понедельник, 8 августа, президент США Джозеф Байден санкционировал дополнительный пакет помощи на сумму до $1 млрд для удовлетворения критически важных потребностей Украины в области безопасности и обороны.

В частности, пакет включит в себя боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов NASAMS, 75 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм и 20 минометных систем калибра 120 мм и 20 тыс. боеприпасов к ним.

Всего с момента прихода к власти президента Байдена США выделили Украине около $9,8 млрд помощи в сфере безопасности. С 2014 года США выделили Украине более $11,8 млрд военной помощи.