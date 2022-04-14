Украинские десантники освободили ряд населенных пунктов на юге Украины

Подразделения 80 десантно-штурмовой бригады ВСУ освободили ряд населенных пунктов на юге Украины. Об этом сообщает Командование десантно-штурмовых войск Украины.

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"Подразделениями 80 отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ была проведена блестящая операция по уничтожению сил подразделений ВС РФ. Учитывая определенные обстоятельства, мы не можем подробно раскрывать ход проведения данной операции. Однако отметим, что действовали львовские десантники очень успешно", — сказано в сообщении.

Согласно ему, в ходе операции были заблаговременно проведены необходимые мероприятия по выявлению и подавлению огнем пунктов управления, огневых средств и других важных объектов противника. После этого штурмовыми подразделениями были произведены наступательные действия.

Понеся значительные потери, российские оккупанты были деморализованы и начали отступать, оставляя занятые позиции. В результате львовские десантники освободили от оккупации несколько украинских населенных пунктов.

Напомним, Вооруженные силы Украины нанесли два ракетных удара по вражескому крейсеру "Москва". Возникновение пожара подтвердили и в Минобороны РФ.

При этом советник президента Зеленского Алексей Арестович заявил, что в результате ракетного удара крейсер затонул.