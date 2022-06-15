Украинские власти установили гибель в Мариуполе еще 21 ребенка и ранение 48

В ходе фиксации уголовных правонарушений стало известно о гибели еще 25 детей в возрасте от 4 до 17 лет в Донецкой области в результате обстрелов и бомбардировок региона с марта по май, сообщает Офис генерального прокурора.

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При этом 21 ребенок из этого числа погиб в Мариуполе. В частности, при обстреле Мариуполя от прямого попадания вражеского снаряда в здание погибла вся семья руководителя одного из управлений городского совета с двумя девочками 13 и 15 лет.

Также в результате обстрелов военными РФ Мариуполя получили ранения 48 детей в возрасте от 4 месяцев до 17 лет. Кроме этого, стало известно, что в мае в результате обстрелов оккупантами города Лиман погибли четыре девочки.

13 июня в результате обстрела оккупантами из реактивной системы залпового огня "Град" села Пятницкое и поселка Малиновка Харьковской области получили ранения трое детей в возрасте трех месяцев, 11 и 17 лет. А 14 июня от обломков вражеской ракеты в Золочеве Львовской области пострадал младенец.

Таким образом, по состоянию на утро 15 июня пострадавшими в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ считаются 892 ребенка. Из них 313 детей погибли и 579 были ранены.

В частности, в Донецкой области таких случаев зафиксировано 291, в Харьковской – 169, в Киевской – 116, в Черниговской – 68, в Луганской – 54, в Херсонской – 52, в Николаевской – 48, в Запорожской – 30, в Сумской – 17. Из-за бомбардировок и обстрелов Вооруженными силами РФ повреждено 1985 учебных заведений, из них 194 разрушены полностью.

В то же время Харьковской областной прокуратуре в среду сообщают о большем количестве пострадавших из-за войны с Россией детей в регионе: в частности, погибли там уже 45 детей, а ранены были 128.

Отметим также, что по словам главы Национальной полиции Игоря Клименко, его ведомство расследует уголовные производства по фактам гибели более 12 тысяч украинцев, причем 1200 тел, в том числе найденных в братских могилах, еще не идентифицированы.