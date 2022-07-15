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Украинские воины отбили штурмы россиян на Донецком и Слобожанском направлениях
Армия Российской Федерации пытается расширить временно занятую территорию и выход на административную границу Донецкой области. В частности, при попытке взять под контроль участок дороги Бахмут – Лисичанск Вооруженные силы Украины остановили все попытки врага и отбросили его назад.
Об этом говорится в отчете Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Отмечается, что в воздушном пространстве Беларуси дежурит самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У воздушно-космических сил ВС РФ. Сохраняется угроза ракетных и авиаударов из Беларуси.
На Северском направлении враг удерживает до четырех батальонных тактических групп в Брянской и Курской областях. Оккупанты обстреляли позиции ВСУ вблизи Кучеровки и Покровки Сумской области.Подписывайтесь на наш Telegram канал
На Слобожанском направлении россияне обстреляли районы Харькова, Старой Гнилицы, Русской Лозовой, Украинки, Русских Тишек, Победы, Никольского, Слатиного, Золочева, Криничного, Чепиля, Новониколаевки, Новой Дмитровки, Дибровного, Богородичного и Карнауховки. Нанес авиаудару вблизи Верхнего Салтова.
Однако украинские воины успешно отбили штурм, во время которого оккупанты пытались установить контроль над Богородичным.
На Донецком направлении враг пытается расширить временно занятую территорию и выход на административную границу Донецкой области. В частности, наносил авиаудары в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка, Краматорск, Берестово, Белогоровка, Покровское, Соледар, Новая Каменка, Парасковеевка, Бахмут, Веселая Долина и Нью-Йорк. Ракетно-авиационные удары зафиксированы недалеко от Белогоровки, Ягодного, Бахмута, Авдеевки и Новоселовки.
Также оккупанты пытались взять под контроль участок дороги Бахмут – Лисичанск. Вели штурмовые действия в направлении Нагорного и Белогоровки. Однако ВСУ остановили все попытки врага и отбросили его обратно.
Кроме того, они провели несколько безуспешных попыток улучшить свое тактическое положение на направлениях Николаевка – Спорное, Мироновка – Углегорская ТЭС и Возрождение – Вершина. Как результат – оккупанты понесли потери и откатились назад. В районах Павлограда и Покровска противник вел воздушную разведку БПЛА.
В Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг обстрелял районы населенных пунктов Новомихайловка, Павловка, Пречистовка, Новополь, Мирное, Малые Щербаки. Значительными потерями для российских оккупантов завершилась попытка улучшить тактическое положение на направлениях Сладкое – Водяное, Владимировка – Водяное, Егоровка – Павловка.
"С целью выявления изменений в положении наших войск и корректировки огня артиллерии противник вел воздушную разведку БпЛА в районе Малой Токмачки. А на Южнобужском направлении противник обстреливает позиции наших войск из танков, ствольной и реактивной артиллерии по линии столкновения. Пытается вести воздушную разведку". - отметили в Генштабе.
В частности, в акватории Черного моря оккупанты удерживают в готовности к применению три носителя высокоточного оружия.
Напомним, в Украину прибыли первые американские дальнобойные реактивные системы залпового огня M270. Минимальная дальность стрельбы – 2000 метров, максимальная – от 40 000 до 80 000 метров в зависимости от типа снаряда.