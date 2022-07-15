Украинские воины отбили штурмы россиян на Донецком и Слобожанском направлениях

Армия Российской Федерации пытается расширить временно занятую территорию и выход на административную границу Донецкой области. В частности, при попытке взять под контроль участок дороги Бахмут – Лисичанск Вооруженные силы Украины остановили все попытки врага и отбросили его назад.

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Об этом говорится в отчете Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Отмечается, что в воздушном пространстве Беларуси дежурит самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У воздушно-космических сил ВС РФ. Сохраняется угроза ракетных и авиаударов из Беларуси.

На Северском направлении враг удерживает до четырех батальонных тактических групп в Брянской и Курской областях. Оккупанты обстреляли позиции ВСУ вблизи Кучеровки и Покровки Сумской области.

На Слобожанском направлении россияне обстреляли районы Харькова, Старой Гнилицы, Русской Лозовой, Украинки, Русских Тишек, Победы, Никольского, Слатиного, Золочева, Криничного, Чепиля, Новониколаевки, Новой Дмитровки, Дибровного, Богородичного и Карнауховки. Нанес авиаудару вблизи Верхнего Салтова.

Однако украинские воины успешно отбили штурм, во время которого оккупанты пытались установить контроль над Богородичным.

На Донецком направлении враг пытается расширить временно занятую территорию и выход на административную границу Донецкой области. В частности, наносил авиаудары в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка, Краматорск, Берестово, Белогоровка, Покровское, Соледар, Новая Каменка, Парасковеевка, Бахмут, Веселая Долина и Нью-Йорк. Ракетно-авиационные удары зафиксированы недалеко от Белогоровки, Ягодного, Бахмута, Авдеевки и Новоселовки.

Также оккупанты пытались взять под контроль участок дороги Бахмут – Лисичанск. Вели штурмовые действия в направлении Нагорного и Белогоровки. Однако ВСУ остановили все попытки врага и отбросили его обратно.

Кроме того, они провели несколько безуспешных попыток улучшить свое тактическое положение на направлениях Николаевка – Спорное, Мироновка – Углегорская ТЭС и Возрождение – Вершина. Как результат – оккупанты понесли потери и откатились назад. В районах Павлограда и Покровска противник вел воздушную разведку БПЛА.

В Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг обстрелял районы населенных пунктов Новомихайловка, Павловка, Пречистовка, Новополь, Мирное, Малые Щербаки. Значительными потерями для российских оккупантов завершилась попытка улучшить тактическое положение на направлениях Сладкое – Водяное, Владимировка – Водяное, Егоровка – Павловка.

"С целью выявления изменений в положении наших войск и корректировки огня артиллерии противник вел воздушную разведку БпЛА в районе Малой Токмачки. А на Южнобужском направлении противник обстреливает позиции наших войск из танков, ствольной и реактивной артиллерии по линии столкновения. Пытается вести воздушную разведку". - отметили в Генштабе.

В частности, в акватории Черного моря оккупанты удерживают в готовности к применению три носителя высокоточного оружия.

Напомним, в Украину прибыли первые американские дальнобойные реактивные системы залпового огня M270. Минимальная дальность стрельбы – 2000 метров, максимальная – от 40 000 до 80 000 метров в зависимости от типа снаряда.