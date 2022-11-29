Украинские защитники сбили вражеские самолеты Су-25 и Су-24 - Генштаб

Силы обороны Украины 28 ноября сбили два вражеских самолета Су-25 и Су-24 и ударили по российским оккупантам в Сватово.

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Об этом говорится в строительстве Генерального штаба ВСУ.

"За минувшие сутки Силы обороны Украины сбили вражеские самолеты Су-25 и Су-24", - говорится в сообщении.

Кроме того, украинские военные ударили по району расположения одного из подразделений российских оккупационных войск в городе Сватово Луганской области. По предварительной информации, потери врага составляют до 20 военнослужащих погибшими и более 30 ранеными.

Отмечается, что авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла три удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Напомним, 7 ноября подразделения противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины сбили российский штурмовик Су-25 в Херсонской области.