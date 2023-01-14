Утренные взрывы в Киеве и области: на одном из объектов критической инфраструктуры произошло возгорание

В Киеве и области около 6 часов утра местные жители слышали серию взрывов. Воздушная тревога при этом не объявлялась .

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Как сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба, на одном из объектов критической инфраструктуры произошло возгорание.

"На месте работают соответствующие службы. Предварительно, без пострадавших", – отметил он.

Взрывы в Киеве прокомментировал заместитель командующего Сухопутными войсками ВСУ, генерал-лейтенант Александр Павлюк. Их причины он не назвал, но сказал, что это не ПВО и не "любые военные действия".

"Звуки взрывов, которые можно было услышать в Киеве и области, российские ботофермы активно используют в качестве повода разгонять панику и транслировать месседж, что это якобы начало наступления с Севера. Отмечу, что никаких наступательных действий врага с Севера пока нет", - отметил Павлюк.

По его словам, взрывы не связаны с угрозой из воздуха или работой ПВО, а также с какими-либо военными действиями. Будь угроза – в регионе раздавался бы сигнал тревоги.

Он также подчеркнул, что о причинах взрывов будет объявлено отдельно.