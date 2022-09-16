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- Внезапно Внезапно
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- Происшествия
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В центре Херсона прогремели мощные взрывы
16 сентября около 11:00 утра в центре оккупированного Херсона раздались взрывы, в небо поднялся столб дыма. Об этом сообщил советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань.
Известно, что за зданием облгосадминистрации, в районе Апелляционного суда виден столб дыма.
"В Херсоне прилетело в здание суда, где размещались и так называемое "правительство" оккупантов, и "военно-гражданская администрация" предателей. Каждое подобное попадание приближает нашу победу", - рассказал Хлань.
Он также настоятельно порекомендовал местным жителям держаться подальше от мест, где находятся оккупанты и коллаборанты.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Местные жители в соцсетях и местные Telegram-каналы сообщают, что взрывы "были очень сильными".
Отмечаем, что Генштаб ВСУ пока информацию о взрывах в Херсоне не сообщал и никак не комментировал.
Напомним, 14 сентября ВСУ установили огневой контроль почти над всей Херсонщиной. Контрнаступление продолжается и украинские военные продолжают продвигаться вперед, оттесняя оккупантов.