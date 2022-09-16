В центре Херсона прогремели мощные взрывы

16 сентября около 11:00 утра в центре оккупированного Херсона раздались взрывы, в небо поднялся столб дыма. Об этом сообщил советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань.

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Известно, что за зданием облгосадминистрации, в районе Апелляционного суда виден столб дыма.

"В Херсоне прилетело в здание суда, где размещались и так называемое "правительство" оккупантов, и "военно-гражданская администрация" предателей. Каждое подобное попадание приближает нашу победу", - рассказал Хлань.

Он также настоятельно порекомендовал местным жителям держаться подальше от мест, где находятся оккупанты и коллаборанты.

Местные жители в соцсетях и местные Telegram-каналы сообщают, что взрывы "были очень сильными".

Отмечаем, что Генштаб ВСУ пока информацию о взрывах в Херсоне не сообщал и никак не комментировал.

Напомним, 14 сентября ВСУ установили огневой контроль почти над всей Херсонщиной. Контрнаступление продолжается и украинские военные продолжают продвигаться вперед, оттесняя оккупантов.