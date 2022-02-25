В Черкасской области сбили российский военный самолет

Сегодня, 25 февраля, около 08:30 вблизи села Вознесенское Золотоношского района Черкасской области военнослужащие украинской армии сбили российский самолет.

Об этом сообщила спикер областной полиции Зоя Вовк, передает "Суспильне". По ее словам, пилот успел катапультироваться, сейчас он разыскивается.

Вовк отметила, что самолет упал вне населенного пункта. На месте работают правоохранители.

В свою очередь один из жителей Вознесенского рассказал, что слышал два "хлопка", после которых появился дым.

Полиция Черкасской области просит местных обратить особое внимание на подозрительных людей, особенно в тактической или военной форме с элементами красного цвета на одежде, возможно, с видимыми травмами. Мужчина может находиться в пределах Золотоношского района и пытаться останавливать попутные транспортные средства для того, чтобы добраться в другой город.

"Правоохранители продолжают проводить розыскные мероприятия по установлению местонахождения пилота. Если вы владеете любой информацией, или заметите подозрительного лица по ориентировке, просьба обращаться в полицию по телефону: "102"", – говорится в сообщении.

Ранее журналисты-расследователи Bellingcat сообщили, что с российского аэродрома в Пскове в направлении Киева вылетело 18 военных самолетов ИЛ-76.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин во время экстренного обращения к гражданам заявил о начале военной операции в Донбассе. Россия нанесла удары по украинской военной инфраструктуре и пограничникам.

Государственная граница Украины российские войска атаковали со стороны РФ и Беларуси. Они используют артиллерию, тяжелую технику и стрелковое орудие.