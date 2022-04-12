- Категория
- Происшествия
- Дата публикации
-
В Черниговской области автомобиль подорвался на мине: водитель погиб
В селе Красное Черниговской области на противотанковой мине взорвался легковой автомобиль. В результате взрыва 64-летний водитель погиб на месте.
Об этом сообщают в Нацполиции.
Инцидент произошел в селе Красное Черниговского района. О нем в полицию сообщили 11 апреля в 15:00.
Полицейские установили, что 64-летний местный житель ехал по дороге из села Ладинка в направлении Красного.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В селе он увидел знакомых, решил остановиться и съехал с дороги на обочину.
"Там автомобиль наехал на противотанковую мину. К сожалению, в результате взрыва водитель погиб на месте", — говорится в сообщении.
Прокуратура расследует уголовное производство по статье "нарушение законов и обычаев войны".
"Полиция призывает граждан быть крайне внимательными и осторожными! Особенно на территориях, которые временно были в оккупации вражеских войск. Россияне оставили немало взрывных ловушек, заминированных участков и опасных предметов", — говорится в сообщении.
Отметим, почти половина территории Украины нуждается в гуманитарном разминировании из-за большого количества боеприпасов, оставленных оккупантами.
Напомним также, что аграриев призывают обследовать поля на предмет наличия заброшенной вражеской военной техники и боеприпасов, в частности мин.