В Черниговской области автомобиль подорвался на мине: водитель погиб

В селе Красное Черниговской области на противотанковой мине взорвался легковой автомобиль. В результате взрыва 64-летний водитель погиб на месте.

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Об этом сообщают в Нацполиции.

Инцидент произошел в селе Красное Черниговского района. О нем в полицию сообщили 11 апреля в 15:00.

Полицейские установили, что 64-летний местный житель ехал по дороге из села Ладинка в направлении Красного.

В селе он увидел знакомых, решил остановиться и съехал с дороги на обочину.

"Там автомобиль наехал на противотанковую мину. К сожалению, в результате взрыва водитель погиб на месте", — говорится в сообщении.

Прокуратура расследует уголовное производство по статье "нарушение законов и обычаев войны".

"Полиция призывает граждан быть крайне внимательными и осторожными! Особенно на территориях, которые временно были в оккупации вражеских войск. Россияне оставили немало взрывных ловушек, заминированных участков и опасных предметов", — говорится в сообщении.

Отметим, почти половина территории Украины нуждается в гуманитарном разминировании из-за большого количества боеприпасов, оставленных оккупантами.

Напомним также, что аграриев призывают обследовать поля на предмет наличия заброшенной вражеской военной техники и боеприпасов, в частности мин.