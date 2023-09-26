В Черниговской области работники предприятия упали в шахту для зерна: реанимировать удалось одного (ВИДЕО)

Один человек погиб 26 сентября в результате падения в шахту для зерна в селе Гмырянка Ичнянской общины Черниговской области, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что на одном из предприятий в шахту загрузки зерна упали два работника. Спасатели деблокировали пострадавших без признаков жизни.

Впрочем, работникам скорой помощи удалось реанимировать одного человека. Другой же человек погиб. Подробности инцидента в ГСЧС не приводят, другие же органы о нем не сообщают.

Напомним, что 17 сентября в этом же регионе, а именно в областном центре на одном из предприятий при разгрузке зерна из элеватора погибли сразу три работника, которых засыпало насмерть.