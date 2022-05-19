В Черниговской области трактор подорвался на боеприпасе, из-за чего водитель получил ранение ноги. Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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"19 мая около 12:00 в оперативно-координационный центр ГСЧС области поступило сообщение, что в лесном массиве в Черниговском районе, трактор наехал на взрывоопасный предмет, в результате чего произошел взрыв. Водитель получил травму ноги, он доставлен в Черниговскую областную больницу", — сказано в сообщении.

Согласно ему, для проверки местности на наличие взрывоопасных предметов на место происшествия выехал расчет группы пиротехнических работ ГСЧС. При обследовании прилегающей территории других боеприпасов не нашли.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает, о том что сейчас крайне опасно:

- съезжать на обочину дорог;

- ходить в лес, на водоемы, поля, где проводились боевые действия;

- приближаться к разбитой вражеской технике;

- заходить в заброшенные сооружения и дома.

Если Вы заметили подозрительный предмет – не приближайтесь, а звоните на линию 101.

Напомним, По прогнозам ГосЧС разминирование украинских территорий может занять от 5 до 10 лет. На данный момент общее количество мин, кассетных элементов и специально установленных взрывных устройств составляет около 10% всех обнаруженных и обезвреженных взрывоопасных предметов.