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В Черном море фиксируют неуправляемые взрывы боеприпасов: граждан призывают ничего не доставать из воды
Пограничники фиксируют неуправляемые взрывы боеприпасов, вынесенных в Черное море после подрыва оккупантами Каховской ГЭС. Украинцев призывают ничего не доставать из воды самостоятельно.
Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона.
"Наши пограничные наряды уже неоднократно обнаруживали мины на побережье, поэтому как и другие государственные органы сделаю призыв к гражданам - не пытаться доставать эти вещи из воды самостоятельно, особенно взрывоопасные, а сообщайте пиротехникам, для того чтобы они их уничтожали. Потому что также мы фиксируем неуправляемые взрывы, которые происходят в воде из-за того, что взрывоопасные предметы детонируют сами, сталкиваясь с другими предметами", - отметил он.
По его словам, ситуация остается сложной, ведь вода смыла большое количество разных вещей. В море выносит не только бытовые предметы, но и деревья, целые куски суши, дома.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Он также добавил, что оккупанты не проводят эвакуацию на левом берегу Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС, вместо этого они используют фотографии украинской стороны и выдают их за свою работу.
Напомним, что в ночь на 6 июня 2023 года российские войска подорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области.
По информации Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, по состоянию на 11 июня из Каховского водохранилища вытекло 14 куб. км воды, то есть 70% от его объема. Уровень воды в водохранилище в районе Никополя составляет 9,35 м.
Источник фото: ua.depositphotos.com