В Черном море фиксируют неуправляемые взрывы боеприпасов: граждан призывают ничего не доставать из воды

Пограничники фиксируют неуправляемые взрывы боеприпасов, вынесенных в Черное море после подрыва оккупантами Каховской ГЭС. Украинцев призывают ничего не доставать из воды самостоятельно.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона.

"Наши пограничные наряды уже неоднократно обнаруживали мины на побережье, поэтому как и другие государственные органы сделаю призыв к гражданам - не пытаться доставать эти вещи из воды самостоятельно, особенно взрывоопасные, а сообщайте пиротехникам, для того чтобы они их уничтожали. Потому что также мы фиксируем неуправляемые взрывы, которые происходят в воде из-за того, что взрывоопасные предметы детонируют сами, сталкиваясь с другими предметами", - отметил он.

По его словам, ситуация остается сложной, ведь вода смыла большое количество разных вещей. В море выносит не только бытовые предметы, но и деревья, целые куски суши, дома.

Он также добавил, что оккупанты не проводят эвакуацию на левом берегу Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС, вместо этого они используют фотографии украинской стороны и выдают их за свою работу.

Напомним, что в ночь на 6 июня 2023 года российские войска подорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области.

По информации Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, по состоянию на 11 июня из Каховского водохранилища вытекло 14 куб. км воды, то есть 70% от его объема. Уровень воды в водохранилище в районе Никополя составляет 9,35 м.

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