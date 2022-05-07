В Киеве из-за обстрелов повреждены сотни домов, разрушены десятки школ и детских садов

В столице с начала полномасштабной войны российская армия обстрелами повредила более 200 жилых домов. Оккупанты разрушили также 46 школ, 30 детских садов и более 70 объектов городской инфраструктуры.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Мы заканчиваем их обследовать и разрабатываем сметы, чтобы определиться с объемом работ и стоимостью восстановления поврежденного жилья и объектов", — рассказал градоначальник.

Кроме того, российские войска разрушили более 440 тысяч квадратных метров логистической недвижимости столичного региона.

Напомним, в Киевской области за 5 месяцев собираются построить два жилых комплекса для тех, кто потерял жилье в результате боевых действий. Дома возведут на площади 100 тысяч квадратных метров в населенных пунктах, которые больше всех в регионе пострадали от российской агрессии, — в Ирпене и Бородянке.