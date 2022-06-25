В Киеве на Троещине произошел пожар, который уже виден из нескольких районов

В субботу, 25 июня, на киевской Троещине произошел пожар, пламя от которого уже можно увидеть из разных районов города, сообщает канал "Реальный Киев". Огонь вспыхнул в двухэтажном здании СТО. Жертв и пострадавших нет.

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Над местом возгорания взвился черный густой дым. Очевидцы сообщают о звуках взрывов, которые раздаются из здания, охваченного огнем.

Площадь возгорания, по данным канала, составляет 600 квадратных метров, а пожару уже присвоили самый высокий ранг сложности. Сильный ветер быстро разнес дым от огня по другим районам Киева. На месте происшествия уже работают спасатели, медики и милиционеры.

Спустя 17:00 в ГСЧС сообщили, что пожар ликвидировали. В результате пожара повреждены 2 рядом расположенных автомобиля. На месте было задействовано 6 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 25 человек личного состава.

Напомним, что и в оккупированном Мариуполе четвертый день подряд горит законсервированный мусорный полигон, разносящий дым и вонь по Приморскому району города. Российские оккупанты никаких мер по локализации или тушению не принимают. Они просто не обладают для этого мощностями.