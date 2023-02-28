В Киеве произошел пожар, есть пострадавший

В Киеве 28 февраля в здании в Голосеевском районе произошел пожар, на месте раздавались взрывы.

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Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

"Пожар в отдельно стоящем здании в Голосеевском районе. На месте пожара раздаются взрывы, предварительно - кислородные баллоны", - отметил он.

По его словам, в результате пожара один человек пострадал.

Позже Кличко сообщил, что пожар в Голосеевском районе оперативно ликвидирован.

Напомним, в начале февраля на территории бывшего завода в Дарницком районе Киева раздался взрыв. Тогда выяснилось, что там взорвался газовый баллон. Правоохранители начали уголовное производство по факту нарушения правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшей гибель людей (ч. 2 ст. 272 УК Украины).