В Киеве задержали руководителя мастерской, где погибли четверо: названа причина взрыва

Киевская полиция задержала управляющего производством в Дарницком районе столицы, где накануне произошел взрыв, в результате которого погибли четыре человека. Об этом сообщают в Киевской городской прокуратуре и Главном управлении полиции в Киеве.

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Жителю Киевской области сообщено о подозрении в нарушении правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, приведшем к гибели людей и другим тяжким последствиям (часть 2 статьи 272 Уголовного кодекса).

Напомним, что 9 февраля около 15:40 в результате взрыва в одноэтажном помещении бывшего завода произошло разрушение здания. По предварительным данным, в производственном помещении взорвался газовый баллон. Погибли четверо работников, а еще пять человек с травмами разной степени тяжести были госпитализированы в больницу.

Установлено, что указанное помещение использовалось субъектом предпринимательской деятельности в качестве производственного цеха по изготовлению и обработке ювелирных изделий. В своей работе сотрудники мастерской использовали газовое оборудование.

Указано, что некоторые элементы указанного оборудования были изготовлены кустарным способом, а газовые баллоны в нарушение установленных требований размещались в помещении, где непосредственно работали люди.

Также установлено, что с работниками инструктажи и обучение по охране труда и соблюдению норм пожарной безопасности не проводились, они также не были обеспечены средствами коллективной и индивидуальной защиты.

В результате таких халатных действий во время проведения газопламенных работ, относящихся к работам с повышенной опасностью, произошел взрыв газовых баллонов. На момент происшествия в помещении находились около 20 рабочих.

Сейчас с 65-летним исполняющим обязанности управляющего предприятием работают следователи. Прокуратура будет ходатайствовать об избрании мужчине меры пресечения в виде содержания под стражей.