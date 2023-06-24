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В Киеве вспыхнул пожар в "Эпицентре" (ВИДЕО)

пожар, киев
В Киеве горел "Эпицентр". Фото: Obozrevatel

В Киеве 24 июня, у станции метро "Почайна" очевидцы заметили клубки густого дыма. Выяснилось, что в гипермаркете "Эпицентр" вспыхнул пожар.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает "Суспільне".

По предварительной информации, огонь охватил около 300 квадратных метров "Эпицентра". Около 10:30 силы ГСЧС локализовали возгорание и фактически ликвидировали.

На месте работают спасательные службы. Информации о пострадавших нет. Масштабы разрушений уточняются.

Причины возгорания также предстоит установить специалистам.

Автор:
Вита Молодан