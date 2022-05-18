В Киевской области двое мужчин подорвались на мине, - полиция

В Киевской области между селами Липовка и Королевка двое мужчин подорвались на противопехотной мине, оставленной на поле российскими оккупантами.

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Об этом сообщает полиция в Киевской области.

"Между селами Липовка и Королевка, 52-летний и 48-летний мужчины подорвались на противопехотной мине ОЗМ-72, оставленной на поле оккупантами. С политравмами пострадавших госпитализировали в Макаровскую больницу", - говорится в сообщении.

Полиция Бучанского района по данному факту начала досудебное расследование.

Также правоохранители призвали граждан избегать лесных и полевых дорог на деоккупированных территориях. При обнаружении подозрительных предметов сразу нужно звонить на спецлинию "102".

Напомним, в ГСЧС заявили, что разминирование украинских территорий может длиться от 5 до 10 лет. На данный момент общее количество мин, кассетных элементов и специально установленных взрывных устройств составляет около 10% всех обнаруженных и обезвреженных взрывоопасных предметов.