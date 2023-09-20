В Киевской области погиб мужчина в результате наезда на мину

20 сентября в Киевской области в результате наезда на взрывоопасный предмет погиб мужчина 1994 года рождения.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Отмечается, что 20 сентября спасателям поступило сообщение о возгорании леса в результате взрыва между селами Олива и Осовец Иванковской территориальной громады.

"По прибытию на место вызова было установлено, что легковой автомобиль совершил наезд на мину. В результате взрыва погиб водитель, мужчина 1994 года рождения", - отмечают в МВД.

Там добавляют, что деоккупированные территории, к сожалению, еще долго будут потенциально опасными для граждан.

"Поэтому просим местных жителей воздерживаться от посещения лесов, лесополос, полей, мест, где велись боевые действия", - отмечают в МВД.

Напомним, 13 сентября возле села Благодатное Изюмского района Харьковской области во время полевых работ на вражеской противотанковой мини подорвался комбайн, выполнявший полевые работы.