- Категория
- Происшествия
- Дата публикации
-
В Киевской области погиб мужчина в результате наезда на мину
20 сентября в Киевской области в результате наезда на взрывоопасный предмет погиб мужчина 1994 года рождения.
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Отмечается, что 20 сентября спасателям поступило сообщение о возгорании леса в результате взрыва между селами Олива и Осовец Иванковской территориальной громады.
"По прибытию на место вызова было установлено, что легковой автомобиль совершил наезд на мину. В результате взрыва погиб водитель, мужчина 1994 года рождения", - отмечают в МВД.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Там добавляют, что деоккупированные территории, к сожалению, еще долго будут потенциально опасными для граждан.
"Поэтому просим местных жителей воздерживаться от посещения лесов, лесополос, полей, мест, где велись боевые действия", - отмечают в МВД.
Напомним, 13 сентября возле села Благодатное Изюмского района Харьковской области во время полевых работ на вражеской противотанковой мини подорвался комбайн, выполнявший полевые работы.