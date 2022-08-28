В Киевской области загорелся торф: киевлянам рекомендуют закрыть окна

Вечером 28 августа Киевская городская государственная администрация (КГГА) сообщила, что в Киевской области произошло возгорание торфа. В этой связи людям, проживающим в Киеве и области, рекомендуют закрыть окна и ограничить пребывание на улице.

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"В Вышгородском районе Киевской области произошло возгорание торфа. Киевлянам, особенно жителям Оболонского района, рекомендуют закрыть окна и ограничить пребывание на улице", - говорится в сообщении КГГА.

Специалисты напоминают, что делать в случаях задымления:

ограничить пребывание на открытом воздухе. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

держать окна закрытыми, особенно ночью и ранним утром. При открывании окон завешивать форточки увлажненной тканью и периодически ее менять;

включить системы кондиционирования и очистки воздуха;

проводить влажную уборку, полезно поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха;

увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых. Для возмещения утраты солей и микроэлементов рекомендуется пить подсоленную и минеральную щелочную воду, молочно-кислые напитки (обезжиренное молоко, молочную сыворотку), соки, минерализованные напитки, кислородно-белковые коктейли.

На место событий уже прибыли бригады ГУ ГСЧС Украины. Спасатели занимаются ликвидацией возгорания.

Накануне в Киеве зафиксировали приближение к предельно допустимой концентрации взвешенных частиц в воздухе. Киевлянам рекомендуют закрыть окна и ограничить пребывание на улице.

Повышение концентрации происходит за счет перемещения воздушными массами пыли с юго-восточного направления.