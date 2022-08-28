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В Киевской области загорелся торф: киевлянам рекомендуют закрыть окна
Вечером 28 августа Киевская городская государственная администрация (КГГА) сообщила, что в Киевской области произошло возгорание торфа. В этой связи людям, проживающим в Киеве и области, рекомендуют закрыть окна и ограничить пребывание на улице.
"В Вышгородском районе Киевской области произошло возгорание торфа. Киевлянам, особенно жителям Оболонского района, рекомендуют закрыть окна и ограничить пребывание на улице", - говорится в сообщении КГГА.
Специалисты напоминают, что делать в случаях задымления:
- ограничить пребывание на открытом воздухе. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;
- держать окна закрытыми, особенно ночью и ранним утром. При открывании окон завешивать форточки увлажненной тканью и периодически ее менять;
- включить системы кондиционирования и очистки воздуха;
- проводить влажную уборку, полезно поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха;
- увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых. Для возмещения утраты солей и микроэлементов рекомендуется пить подсоленную и минеральную щелочную воду, молочно-кислые напитки (обезжиренное молоко, молочную сыворотку), соки, минерализованные напитки, кислородно-белковые коктейли.
На место событий уже прибыли бригады ГУ ГСЧС Украины. Спасатели занимаются ликвидацией возгорания.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Накануне в Киеве зафиксировали приближение к предельно допустимой концентрации взвешенных частиц в воздухе. Киевлянам рекомендуют закрыть окна и ограничить пребывание на улице.
Повышение концентрации происходит за счет перемещения воздушными массами пыли с юго-восточного направления.