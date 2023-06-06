В Киевской ОВА рассказали о последствиях ночной атаки: повреждены дома и авто

Российские оккупационные войска в ночь на 6 июня в очередной раз массированно атаковали Киевщину. Прилеты на территории области не зафиксированы, но в результате падения обломков сбитых целей поврежден ряд объектов в нескольких громадах.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Руслан Кравченко.

В частности, в одной из громад в результате падения обломков повреждены многоквартирный и 8 частных домов, несколько офисных зданий и магазин.

"Пострадало и здание одного из медицинских учреждений области. К счастью, обошлось без жертв. Пациенты и медицинский персонал находились в укрытии", - отметил Кравченко.

Кроме того, известно о повреждении нескольких гаражей и 27 частных автомобилей.

В результате ночной атаки также пострадали линии электросетей. Были возгорания лесной и травяной подстилки, их ликвидировали.

"Сообщения о повреждении имущества продолжают поступать. Все службы продолжают работу по ликвидации последствий воздушной атаки", - добавил глава ОВА.

Напомним, ночью 6 июня армия страны-агрессора РФ нанесла удар по Украине крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555, все 35 российских ракет уничтожили ПВО.