В Крыму сожгли автомобили российского пропагандиста Киселева

Сегодня, 17 сентября, неизвестные сожгли в Крыму автомобили российского пропагандиста Дмитрия Киселева. Сожгли прямо у его виллы в Коктебеле. В соцсетях сразу начали предполагать, что это работа украинских партизан на оккупированном полуострове.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

На событие мгновенно отреагировал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, написав на своей странице в Facebook "Молодцы. Хороший результат". Впрочем, к моменту написания материала больше подробностей не было.

Напомним, Россия впервые с начала полномасштабной войны признала свое поражение на поле боя - это отличается от предыдущих сообщений о "жесте доброй воли" и смене приоритетов.

Кремль пытается снять с Путина любую ответственность за поражение и утрату почти всей Харьковской области, утверждают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

В ISW считают, что признание Кремлем поражения является частью попыток смягчить и направить критику на Минобороны РФ и военное командование, а не на лидера страны-агрессора Владимира Путина.