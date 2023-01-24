В Купянске из-за обстрелов произошли масштабные пожары

Российские оккупационные войска продолжают обстреливать Харьковскую область и наносить удары с танков, минометов и артиллерии по населенным пунктам прифронтовых районов.

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Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Сегодня утром враг снова обстрелял Купянск. Есть попадания в жилые дома, произошли масштабные пожары. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется", – отметил Синегубов.

По его словам, за прошедшие сутки враг вел массированные обстрелы пограничных населенных пунктов в Купянском, Чугуевском и Харьковском районах.

В Волчанске Чугуевского района в результате артобстрелов повреждены жилые дома, объекты гражданской промышленности и инфраструктурные объекты. В с. Волчанские Хутора ракетным обстрелом разрушены учебное заведение и здание культуры.

В с. Пруд Чугуевского района повреждены объекты гражданской промышленности, произошли пожары.

В Волчанске ранение получил 52-летний мужчина. Он госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Отметим, накануне враг нанес ракетный удар с ЗРК С-300 по пгт Песочин Харьковского района.

Напомним, в селе Петровка Золочевской общины от вражеского артобстрела 22 января погибла 67-летняя женщина.