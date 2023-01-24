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В Купянске из-за обстрелов произошли масштабные пожары
Российские оккупационные войска продолжают обстреливать Харьковскую область и наносить удары с танков, минометов и артиллерии по населенным пунктам прифронтовых районов.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Сегодня утром враг снова обстрелял Купянск. Есть попадания в жилые дома, произошли масштабные пожары. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется", – отметил Синегубов.
По его словам, за прошедшие сутки враг вел массированные обстрелы пограничных населенных пунктов в Купянском, Чугуевском и Харьковском районах.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В Волчанске Чугуевского района в результате артобстрелов повреждены жилые дома, объекты гражданской промышленности и инфраструктурные объекты. В с. Волчанские Хутора ракетным обстрелом разрушены учебное заведение и здание культуры.
В с. Пруд Чугуевского района повреждены объекты гражданской промышленности, произошли пожары.
В Волчанске ранение получил 52-летний мужчина. Он госпитализирован в состоянии средней тяжести.
Отметим, накануне враг нанес ракетный удар с ЗРК С-300 по пгт Песочин Харьковского района.
Напомним, в селе Петровка Золочевской общины от вражеского артобстрела 22 января погибла 67-летняя женщина.