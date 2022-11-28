В Ладыжине объявили чрезвычайную ситуацию из-за аварии на теплосети

Винницкая областная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям решила объявить чрезвычайную ситуацию военного характера в городе Ладыжин. Об этом сообщил начальник Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов.

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"После ракетных обстрелов Ладыжинской ТЭС возникла авария в сетях теплоснабжения города. Учитывая обращение и.о. председателя Ладыжинского городского совета Александра Коломийца, разворачиваем в городе работу чрезвычайного штаба по ликвидации последствий аварии", - написал руководитель области.

По его словам, меры, которые до сих пор принимает Ладыжинский горсовет и его исполнительный орган, являются крайне недостаточными: 18 тысяч жителей остаются без теплового отопления, и единственной возможностью для людей обогреть свои дома является применение электроприборов.

"Срочно требуется координация сил и средств гражданской защиты, военного командования и предприятий критической инфраструктуры. Чрезвычайный штаб уже работает. Делаем все, чтобы возобновить работу тепловых сетей Ладыжина. Разворачиваем дополнительные пункты обогрева", - добавил Борзов.